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В школах ОРДЛО розповідають дітям про "майбутню військову агресію України" — активісти

Неділя, 21 березня 2021, 05:15
В школах ОРДЛО розповідають дітям про майбутню військову агресію України — активісти

Станом на 20 березня окупанти на Донбасі посилили "інформаційну роботу" з місцевими жителями – зокрема в школах вчителі розповідають про "майбутню військову агресію України".

Джерело: "Східна правозахисна група" з посиланням на свої джерела

Дослівно: "Інформаційна робота окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з місцевими жителями дуже посилилася. Навіть в школах ОРДЛО вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас".

Деталі: Зазначається, що в містах ОРДЛО триває мобілізація. Чоловіки приходять до військкоматів, водночас багато хто виїжджає в РФ, щоб не приходити у військкомати за повістками.

Також повідомляється, що вночі в селищі Фащівка проходила колона військової техніки.

На полігонах продовжують проходити навчання з підрозділами т.з. "народної міліції" НЗФ "ЛНР" і "ДНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаОРДЛОДонбас
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