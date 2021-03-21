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В школах ОРДЛО рассказывают детям о "предстоящей военной агрессию Украины" — активисты

Воскресенье, 21 марта 2021, 06:15

По состоянию на 20 марта оккупанты на Донбассе усилили "информационную работу" с местными жителями - в частности в школах учителя рассказывают о "предстоящей военной агрессии Украины".

Источник: "Восточная правозащитная группа" со ссылкой на свои источники

Дословно: "Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимость защищать Донбасс".

Детали: Отмечается, что в городах ОРДЛО продолжается мобилизация. Мужчины приходят в военкоматы, одновременно с этим многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы за повестками.

Также сообщается, что ночью в поселке Фащевка проходила колонна военной техники.

На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "народной милиции" НЗФ "ЛНР" и "ДНР".

Темы: войнаОРДЛОДонбасс


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