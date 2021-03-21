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Окупанти на Донбасі вели вогонь з забороненої "Мінськом" зброї

Неділя, 21 березня 2021, 06:30
Окупанти на Донбасі вели вогонь з забороненої Мінськом зброї

Протягом доби 20 березня на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік Південного окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне на Приазов’ї окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем.

По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединського – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо:  Як стало відомо раніше, 20 березня біля Шумів на Донбасі загинув український військовий – внаслідок ворожого обстрілу.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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