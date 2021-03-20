Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на Донбасі: внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць

Субота, 20 березня 2021, 16:52
Війна на Донбасі: внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць

20 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї, внаслідок чого загинув український військовий.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook, вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляється, у результаті обстрілу неподалік населеного пункту Шуми (в районі Горлівки, Донецька область) один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, проте від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Дослівно: "Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ".

Нагадаємо:

  • За даними розвідки, на початку березня у Горлівці поблизу лінії розмежування російсько-окупаційні війська сконцентрували озброєння та особовий склад.
  • 19 березня через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяДонбасокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
війна
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Росіяни обстріляли 9 областей: за добу 4 людини загинули
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: