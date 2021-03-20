Війна на Донбасі: внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць

20 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї, внаслідок чого загинув український військовий.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook, вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляється, у результаті обстрілу неподалік населеного пункту Шуми (в районі Горлівки, Донецька область) один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, проте від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Дослівно: "Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ".

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