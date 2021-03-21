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Оккупанты на Донбассе вели огонь из запрещенного "Минском" оружия

Воскресенье, 21 марта 2021, 06:30
Оккупанты на Донбассе вели огонь из запрещенного Минском оружия

В течение суток 20 марта на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Южного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям наших воинов в пригороде Лебединского - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь.

Напомним: Как стало известно ранее, 20 марта у Шумов на Донбассе погиб украинский военный - в результате вражеского обстрела.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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