Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты на Донбассе вели огонь из запрещенного "Минском" оружия

Воскресенье, 21 марта 2021, 07:30

В течение суток 20 марта на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Южного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям наших воинов в пригороде Лебединского - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь.

Напомним: Как стало известно ранее, 20 марта у Шумов на Донбассе погиб украинский военный - в результате вражеского обстрела.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
война
В школах ОРДЛО рассказывают детям о "предстоящей военной агрессию Украины" — активисты
Нарушения "тишины" на Донбассе сократились почти втрое за время перемирия — ТКГ
Война на Донбассе: в результате обстрела формированиями РФ погиб украинский боец
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...