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За добу майже 4 тисячі українців отримали вакцину проти коронавірусу

Неділя, 21 березня 2021, 09:11
За добу майже 4 тисячі українців отримали вакцину проти коронавірусу

В Україні протягом 20 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 3968 осіб.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено вже 108 310 осіб, з них отримали 1 дозу – 108 309 людей, одна особа отримала 2 дози препарату.

У суботу вакцинацію здійснювали 134 мобільні бригади, було зроблено на 7660 щеплень менше, ніж днем раніше.

Найбільше щеплень зробили у Київській області - 550. Також серед лідерів Київ (270), Дніпропетровська (260), Херсонська та Черкаська (по 250) області.

За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій (8 244), Київській (7 749) та Дніпропетровській (6 909) областях.

Нагадаємо: Робити щеплення проти Covid в Україні почали 24 лютого вакциною Covishield (розробка Oxford–AstraZeneca). Препарат виготовляє індійський Інститут сироватки крові.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна
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