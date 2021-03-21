За добу майже 4 тисячі українців отримали вакцину проти коронавірусу
В Україні протягом 20 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 3968 осіб.
Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено вже 108 310 осіб, з них отримали 1 дозу – 108 309 людей, одна особа отримала 2 дози препарату.
У суботу вакцинацію здійснювали 134 мобільні бригади, було зроблено на 7660 щеплень менше, ніж днем раніше.
Найбільше щеплень зробили у Київській області - 550. Також серед лідерів Київ (270), Дніпропетровська (260), Херсонська та Черкаська (по 250) області.
За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій (8 244), Київській (7 749) та Дніпропетровській (6 909) областях.
Нагадаємо: Робити щеплення проти Covid в Україні почали 24 лютого вакциною Covishield (розробка Oxford–AstraZeneca). Препарат виготовляє індійський Інститут сироватки крові.