За сутки почти 4 тысячи украинцев получили вакцину против коронавируса

В Украине в течение 20 марта первую дозу вакцины против коронавируса получили 3968 человек.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения

Детали: Всего с начала кампании по вакцинации привито уже 108 310 человек, из них получили 1 дозу - 108 309 человек, один человек получил 2 дозы препарата.

В субботу вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады, было сделано на 7660 прививок меньше, чем днем ​​ранее.

Больше всего прививок сделали в Киевской области - 550. Также среди лидеров Киев (270), Днепропетровская (260), Херсонская и Черкасская (по 250) области.

За все время наибольшее количество прививок сделали в Донецкой (8244), Киевской (7749) и Днепропетровской (6909) областях.

Напомним: Делать прививки против Covid в Украине начали 24 февраля вакциной Covishield (разработка Oxford-AstraZeneca). Препарат производит индийский Институт сыворотки крови.