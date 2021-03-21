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Від кулі снайпера у суботу загинув мешканець Кропивницького

Неділя, 21 березня 2021, 15:37
Від кулі снайпера у суботу загинув мешканець Кропивницького

Біля Шумів у суботу від кулі ворожого снайпера загинув мешканець Кропивницького Кирило Биковський.

Джерело: голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко в Telegram, Суспільне з посиланням на заступника військового комісара облвійскомату Петра Герасимяка

Деталі: Як повідомив Назаренко, у загиблого захисника лишилися мама та сестри.

За словами Герасимяка, солдат Кирило Биковський – 1992 року народження. Снайпер поранив його у праве плече, від поранення військовий помер.

На ранок понеділка запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький. Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня.

Що передувало: У суботу внаслідок обстрілу неподалік населеного пункту Шуми (в районі Горлівки, Донецька область) один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Він помер під час евакуації до медичного закладу.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіКіровоградська область
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