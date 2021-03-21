Від кулі снайпера у суботу загинув мешканець Кропивницького

Біля Шумів у суботу від кулі ворожого снайпера загинув мешканець Кропивницького Кирило Биковський.

Джерело: голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко в Telegram, Суспільне з посиланням на заступника військового комісара облвійскомату Петра Герасимяка

Деталі: Як повідомив Назаренко, у загиблого захисника лишилися мама та сестри.

За словами Герасимяка, солдат Кирило Биковський – 1992 року народження. Снайпер поранив його у праве плече, від поранення військовий помер.

На ранок понеділка запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький. Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня.

Що передувало: У суботу внаслідок обстрілу неподалік населеного пункту Шуми (в районі Горлівки, Донецька область) один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Він помер під час евакуації до медичного закладу.