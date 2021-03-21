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От пули снайпера в субботу погиб житель Кропивницкого

Воскресенье, 21 марта 2021, 16:37

Возле Шумов в субботу от пули вражеского снайпера погиб житель Кропивницкого Кирилл Быковский.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в Telegram, Суспільне со ссылкой на заместителя военного комиссара облвоенкомата Петра Герасимяка

Детали: Как сообщил Назаренко, у погибшего защитника остались мама и сестры.

По словам Герасимяка, солдат Кирилл Быковский – 1992 года рождения. Снайпер ранил его в правое плечо, от ранения военный умер.

На утро понедельника запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий. Прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта.

Что предшествовало: В субботу в результате обстрела недалеко от населенного пункта Шумы (в районе Горловки, Донецкая область) один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Он умер во время эвакуации в медицинское учреждение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеКировоградская область


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