От пули снайпера в субботу погиб житель Кропивницкого

Возле Шумов в субботу от пули вражеского снайпера погиб житель Кропивницкого Кирилл Быковский.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в Telegram, Суспільне со ссылкой на заместителя военного комиссара облвоенкомата Петра Герасимяка

Детали: Как сообщил Назаренко, у погибшего защитника остались мама и сестры.

По словам Герасимяка, солдат Кирилл Быковский – 1992 года рождения. Снайпер ранил его в правое плечо, от ранения военный умер.

На утро понедельника запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий. Прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта.

Что предшествовало: В субботу в результате обстрела недалеко от населенного пункта Шумы (в районе Горловки, Донецкая область) один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Он умер во время эвакуации в медицинское учреждение.