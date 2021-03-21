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ФК "Львів" сенсаційно переміг "Шахтар", "Динамо" долає "Рух"

Неділя, 21 березня 2021, 18:24
ФК Львів сенсаційно переміг Шахтар, Динамо долає Рух

Донецький "Шахтар" у матчі 19 туру української Прем`єр-ліги поступився команді ФК "Львів" з рахунком 2:3.

Поєдинок пройшов у Харкові у неділю 21 березня.

У першому таймі в обох команд було вдосталь гольових моментів, і два м`ячі було забито. Рахунок на 24-й хвилині відкрила львівська команда. Після прострілу з флангу Алваро забив ударом в один дотик - 1:0. "Гірники" зрівняли рахунок за сім хвилин. Чудесний за виконанням удар вийшов у Манора Соломона – 1:1.

На 34-й хвилині Мораєс забиває ще один м`яч, який арбітр скасовує через положення поза грою.

На початку другого тайму "Львів" знову виходить уперед. Назарій Нич з другої спроби таки переграв Анатолія Трубіна – 2:1. На 56-й хвилині "Шахтар" знову добивається рівноваги. Дубль оформив Соломон, який ударом з метрів 12-ти знову пробив ворота львівської команди – 2:2.

Але "Львів" на нічийному рахунку не зупинився. На 72-й хвилині рефері призначає пенальті за фол Трубіна на гравцеві львів`ян. З 11-ти метрів Шина переграв Трубіна – 3:2. Вирвати хоча б нічию "Шахтар" в останні хвилини гри так і не зумів – 3:2.

В іншому матчі туру київське "Динамо" з рахунком 3:0 переграло "Рух" із Винників.

Зустріч пройшла у Києві на НСК "Олімпійський".

Перший тайм вийшов проблемним для киян. "Рух" добре оборонявся, хоча і не мав моментів в атаці. На десятій хвилині м`яч у штрафному "Руха" влучає в руку футболісту команди гостей. Рефері ставить пенальті, хоча і перевірив своє рішення через ВАР. З 11-ти метрів удар Де Пени парирує Олександр Бандура. Більше таких моментів у динамівців у перші 45-ть хвилин не було.

У другому таймі "Динамо" дотиснуло "Рух". На 59-й хвилині Олександр Караваєв виводить свою команду вперед, пробивши з кута воротарського майданчика – 1:0. За пару хвилин удар Валерія Федорчука парирував Георгій Бущан. На 85-й хвилині рахунок стає 2:0. На фланзі поборовся Віталій Миколенко і скинув під удар Сідклею, котрий був влучним – 2:0.

Вже в доданий арбітром час Караваєв оформив дубль. Спочатку удар Дениса Попова відбив Бандура, а вже постріл Олександра був влучним – 3:0.

 

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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