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ФК "Львов" сенсационно побеждает "Шахтер", "Динамо" выигрывает у "Руха"

Воскресенье, 21 марта 2021, 18:24
ФК Львов сенсационно побеждает Шахтер, Динамо выигрывает у Руха

Донецкий "Шахтер" в матче 19 тура украинской Премьер-лиги уступил команде ФК "Львов" со счетом 2:3.

Поединок прошел в Харькове в воскресенье 21 марта.

В первом тайме у обеих команд было достаточно голевых моментов и два мяча были забиты. Счет на 24-й минуте открыла львовская команда. После прострела с фланга Алваро забил ударом в одно касание - 1:0. "Горняки" сравняли счет через семь минут. Чудный по исполнению удар получился у Манора Соломона - 1:1.

На 34-й минуте Мораес забивает еще один мяч, который арбитр отменяет из-за положения вне игры.

В начале второго тайма "Львов" снова выходит вперед. Назарий Нич со второй попытки таки переиграл Анатолия Трубина - 2:1. На 56-й минуте "Шахтер" снова добивается равновесия. Дубль оформил Соломон, который ударом метров с 12-ти снова пробил ворота львовской команды - 2:2.

Но "Львов" на ничейном счете не остановился. На 72-й минуте рефери назначает пенальти за фол Трубина на игроке львовян. С 11-ти метров Шина переиграл Трубина - 3: 2. Вырвать хотя бы ничью "Шахтер" в последние минуты игры так и не сумел - 3:2.

В другом матче тура киевское "Динамо" со счетом 3:0 переиграло "Рух" из Винников.

Встреча прошла в Киеве на НСК "Олимпийский".

Первый тайм получился проблемным для киевлян. "Рух" хорошо оборонялся, хотя и не имел моментов в атаке. На десятой минуте мяч в штрафной "Руха" попадает в руку футболисту команды гостей. Рефери ставит пенальти, хотя и проверил свое решение через ВАР. С 11-ти метров удар Де Пены парирует Александр Бандура. Больше таких моментов у динамовцев в первые 45-ть минут не было.

Во втором тайме "Динамо" дожало "Рух". На 59-й минуте Александр Караваев выводит свою команду вперед, пробив с угла вратарской - 1: 0. За пару минут удар Валерия Федорчука парировал Георгий Бущан. На 85-й минуте счет становится 2:0. На фланге поборолся Виталий Миколенко и сбросил под удар Сидклею, который был точен - 2: 0.

Уже в добавленное арбитром время Караваев оформил дубль. Сначала удар Дениса Попова отразил Бандура, а уже выстрел Александра был точен - 3:0.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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