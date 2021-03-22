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Британія вакцинує за добу рекордну кількість людей — третій день поспіль

Понеділок, 22 березня 2021, 01:30
Британія вакцинує за добу рекордну кількість людей — третій день поспіль
eehealth.org

У суботу 20 березня у Великій Британії вакцинували 844 285 людей.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що раніше міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок повідомляв про дещо вищий показник -  873 784 щеплень. Однак згодом він додав, що дані вакцинувань у Шотландії "були незначно переглянуті", але це "все ж таки наш рекордний день".

З-поміж проведених у суботу вакцинацій 752 308 були першою дозою, а 9 977 – другою. Це означає, що зараз понад 2,2 млн британців повністю щеплені – тобто отримали дві дози вакцини.

BBC зазначає, що у Британії кількість щоденних вакцинацій сягає рекордного рівня третій день поспіль.

Напередодні в п’ятницю у Британії зробили  711 156 щеплень.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року Велика Британія першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 
  • Станом на 20 березня більше половини дорослого населення Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусВелика Британія
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