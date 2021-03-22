Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британія вакцинує за добу рекордну кількість людей — третій день поспіль

Понеділок, 22 березня 2021, 02:30
eehealth.org

У суботу 20 березня у Великій Британії вакцинували 844 285 людей.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що раніше міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок повідомляв про дещо вищий показник -  873 784 щеплень. Однак згодом він додав, що дані вакцинувань у Шотландії "були незначно переглянуті", але це "все ж таки наш рекордний день".

З-поміж проведених у суботу вакцинацій 752 308 були першою дозою, а 9 977 – другою. Це означає, що зараз понад 2,2 млн британців повністю щеплені – тобто отримали дві дози вакцини.

BBC зазначає, що у Британії кількість щоденних вакцинацій сягає рекордного рівня третій день поспіль.

Напередодні в п’ятницю у Британії зробили  711 156 щеплень.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року Велика Британія першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 
  • Станом на 20 березня більше половини дорослого населення Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.

Теми: вакцинаціякоронавірусБританія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
вакцинація
Єврокомісар: Євросоюзу не треба російська вакцина
ЄС заявив, що поки не може ділитися вакцинами з біднішими країнами
Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини проти COVID на суму 14 млрд євро
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...