Британия вакцинирует в сутки рекордное количество людей — третий день подряд
Понедельник, 22 марта 2021, 01:30
В субботу 20 апреля в Великой Британии вакцинировали 844 285 человек.
Источник: BBC
Детали: Отмечается, что ранее министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщал о несколько более высоком показателе - 873 784 прививках. Однако впоследствии он добавил, что данные вакцинаций в Шотландии "были незначительно пересмотрены", но это "все же наш рекордный день".
Среди проведенных в субботу вакцинаций 752 308 были первой дозой, а 9 977 - второй. Это означает, что сейчас более 2,2 млн британцев полностью привиты - то есть получили две дозы вакцины.
BBC отмечает, что в Британии количество ежедневных вакцинаций достигает рекордного уровня третий день подряд.
Накануне в пятницу в Великобритании сделали 711 156 прививок.
Предыстория:
- В декабре 2020 года Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
- По состоянию на 20 марта более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.