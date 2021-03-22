В субботу 20 апреля в Великой Британии вакцинировали 844 285 человек.

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что ранее министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщал о несколько более высоком показателе - 873 784 прививках. Однако впоследствии он добавил, что данные вакцинаций в Шотландии "были незначительно пересмотрены", но это "все же наш рекордный день".

Среди проведенных в субботу вакцинаций 752 308 были первой дозой, а 9 977 - второй. Это означает, что сейчас более 2,2 млн британцев полностью привиты - то есть получили две дозы вакцины.

BBC отмечает, что в Британии количество ежедневных вакцинаций достигает рекордного уровня третий день подряд.

Накануне в пятницу в Великобритании сделали 711 156 прививок.

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