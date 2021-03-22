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У світі за добу зафіксували найменше смертей від COVID-19 за чотири місяці

Понеділок, 22 березня 2021, 05:45
У світі за добу зафіксували найменше смертей від COVID-19 за чотири місяці

За добу 20 березня у світі зафіксували 421 324 нових хворих на COVID-19, з них найбільше – в Бразилії, Індії та США.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Бразилії – 47 774, в Індії – 47 009, у США – 39 496 нових хворих.

На четвертому місці Франція з 30 581 випадком, за нею Польща, де 21 849 випадків.

Україна знаходиться на 9 місці у світі (11 145 хворих), опинившись одразу за Німеччиною (11 149) та перед Угорщиною (10 625).

Померли за добу 5 927 хворих. Востаннє подібний показник був 2 листопада, коли зафіксували 5 866 смертей.

Хворіють на коронавірус 21,3 млн людей, натомість одужали - 99,7 млн.

 
 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: В Україні 20 березня виявили 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – на Львівщині, 166 хворих померли. Госпіталізували 4838 заражених.

Українська правда
Теми: коронавірус
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