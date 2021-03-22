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В мире за сутки зафиксировали меньше всего смертей от COVID-19 за четыре месяца

Понедельник, 22 марта 2021, 06:45

За сутки 20 марта в мире зафиксировали 421 324 новых больных COVID-19, из них больше всего - в Бразилии, Индии и США.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 47 774, в Индии - 47 009, в США - 39 496 новых больных.

На четвертом месте Франция с 30 581 случаем, за ней Польша, где 21 849 случаев.

Украина находится на 9 месте в мире (11 145 больных), оказавшись сразу за Германией (11 149) и перед Венгрией (10 625).

Умерли за сутки 5927 больных. Последний раз подобный показатель был 2 ноября, когда зафиксировали 5866 смертей.

Болеют коронавирусом 21,3 млн человек, зато выздоровели - 99,7 млн.

 
 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Напомним: В Украине 20 марта обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего - на Львовщине, 166 заболевших скончались. Госпитализировали 4838 зараженных.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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