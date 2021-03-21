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Коронавірус: в Україні більше 11 тисяч нових заражень, 166 людей померли

Неділя, 21 березня 2021, 07:24
Коронавірус: в Україні більше 11 тисяч нових заражень, 166 людей померли

Протягом суботи, 20 березня, в країні виявили 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – на Львівщині, 166 хворих померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, Covid виявили у 585 дітей та 199 медпрацівників.

У суботу госпіталізували 4838 заражених.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).

Повідомляється, що одужало 3877 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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