Коронавірус: в Україні більше 11 тисяч нових заражень, 166 людей померли
Протягом суботи, 20 березня, в країні виявили 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – на Львівщині, 166 хворих померли.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Зокрема, Covid виявили у 585 дітей та 199 медпрацівників.
У суботу госпіталізували 4838 заражених.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).
Повідомляється, що одужало 3877 осіб.
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Нагадаємо:
- 19 березня в Україні було зафіксовано 15292 випадки COVID, госпіталізовано 4 369 осіб, померло 260 хворих.
- Станом на неділю Україна знаходиться на 8 місці у світі по поширенню коронавірусу.