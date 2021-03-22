Словацький прем'єр заявив, що готовий піти у відставку на тлі кризи через “Спутнік V”
Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку, аби покласти край політичній кризі в країні, що пов’язана з закупівлею російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву Матовича
Пряма мова Матовича: "Якщо партнери по коаліції виконують зобов'язання, які вони публічно декларували, і саме на цьому засновані вимоги, я готовий піти з посади голови уряду і працювати як один із його членів".
Деталі: Умови відставки Матовича також включали складання повноважень деяких інших посадовців, зокрема міністра економіки країни Ріхарда Суліка, який також очолює партію SaS.
У відповідь на вимоги Матович Сулік заявив, що не погодиться з тим, щоб він залишався міністром в уряді. За словами Суліка, не буде "погоджуватися з такими пропозиціями, головним мотивом яких є, очевидно, його особиста помста (Матовича)".
Що передувало: Раніше Сулік фактично оголосив ультиматум: прем’єр має подати у відставку, інакше на Словаччину чекатимуть дострокові вибори. Повідомлялося, що у разі відставки прем'єра цю посаду може обійняти інший представник партії Матовича – OľaNO - наприклад, чинний міністр фінансів Едуард Хегер.
Знати більше: Вакцина популізму: чому прем'єр Словаччини став прихильником російського "Спутника"
Знати більше: За крок до реваншу: якою може стати ціна політичної кризи у Словаччині
Передісторія:
- Зараз у Словаччині триває політична криза, після того, як дві партії - SaS та "За народ" - заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю 2 млн доз російської вакцини "Спутник V", яка ще не отримала дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Повідомлялося, що Матович таємно ухвалив рішення про закупівлю російської вакцини, не поставивши до відома ані партнерів по коаліції, ані президента країни.
- Очільниця партії "За народ" Вероніка Ремішова вимагала відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчі і неодноразово звинувачувала Ігоря Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією.
- 11 березня Марек Крайчі вирішив піти з посади.
- Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, і це ймовірно призведе до дострокових виборів.