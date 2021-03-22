Словацький прем'єр заявив, що готовий піти у відставку на тлі кризи через “Спутнік V”

Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку, аби покласти край політичній кризі в країні, що пов’язана з закупівлею російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву Матовича

Пряма мова Матовича: "Якщо партнери по коаліції виконують зобов'язання, які вони публічно декларували, і саме на цьому засновані вимоги, я готовий піти з посади голови уряду і працювати як один із його членів".

Деталі: Умови відставки Матовича також включали складання повноважень деяких інших посадовців, зокрема міністра економіки країни Ріхарда Суліка, який також очолює партію SaS.

У відповідь на вимоги Матович Сулік заявив, що не погодиться з тим, щоб він залишався міністром в уряді. За словами Суліка, не буде "погоджуватися з такими пропозиціями, головним мотивом яких є, очевидно, його особиста помста (Матовича)".

Що передувало: Раніше Сулік фактично оголосив ультиматум: прем’єр має подати у відставку, інакше на Словаччину чекатимуть дострокові вибори. Повідомлялося, що у разі відставки прем'єра цю посаду може обійняти інший представник партії Матовича – OľaNO - наприклад, чинний міністр фінансів Едуард Хегер.

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