Голова словацького МОЗ пішов у відставку через російську вакцину

Словацький міністр охорони здоров’я Марек Крайчі вирішив подати у відставку на тлі політичної кризи в країні через закупівлю російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Джерело: Hromadske з посиланням на видання Aktuality

Пряма мова Крайчі: "Дві партії коаліції вимагали моєї відставки для того, щоб вони залишились у коаліції. У такій ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися... Я не приклеєний до свого місця".

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