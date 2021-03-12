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Голова словацького МОЗ пішов у відставку через російську вакцину

П'ятниця, 12 березня 2021, 01:08
Голова словацького МОЗ пішов у відставку через російську вакцину

Словацький міністр охорони здоров’я Марек Крайчі вирішив подати у відставку на тлі політичної кризи в країні через закупівлю російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Джерело: Hromadske з посиланням на видання Aktuality

Пряма мова Крайчі: "Дві партії коаліції вимагали моєї відставки для того, щоб вони залишились у коаліції. У такій ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися... Я не приклеєний до свого місця".

Передісторія:

  • Зараз у Словаччині триває політична криза, після того, як дві партії - SaS та "За народ" - заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю 2 млн доз російської вакцини "Спутник V", яка ще не отримала дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Однак, Крайчі надав екстрений дозвіл на російську вакцину.
  • Зокрема очільниця партії "За народ" Вероніка Ремішова відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров'я Крайчі і неодноразово звинувачувала прем'єра Ігоря Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією.
  • Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, і це ймовірно призведе до дострокових виборів.
  • Повідомлялося, що рішення про закупівлю російської вакцини Матович  ухвалив таємно, не поставивши до відома ані партнерів по коаліції, ані президента країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинакоронавірусСпутник V
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