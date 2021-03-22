Словацкий премьер заявил, что готов уйти в отставку на фоне кризиса из-за "Спутника V"
Словацкий премьер-министр Игорь Матович заявил, что готов подать в отставку, чтобы положить конец политическому кризису в стране, связанному с закупкой российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление Матовича
Прямая речь Матовича: "Если партнеры по коалиции выполняют обязательства, которые они публично декларировали, и именно на этом основаны требования, я готов уйти с поста главы правительства и работать как один из его членов".
Детали: Условия отставки Матовича также включали сложение полномочий других должностных лиц, в том числе министра экономики страны Рихарда Сулика, который также возглавляет партию SaS.
В ответ на требования Матовича Сулик заявил, что не согласится с тем, чтобы он оставался министром в правительстве. По словам Сулика, не будет "соглашаться с такими предложениями, главным мотивом которых является, очевидно, его личная месть (Матовича)".
Что предшествовало: Раньше Сулик фактически объявил ультиматум: премьер должен подать в отставку, иначе Словакию ожидают досрочные выборы. Сообщалось, что в случае отставки премьера эту должность может занять другой представитель партии Матовича - OľaNO - например, действующий министр финансов Эдуард Хегер.
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Предыстория:
- Сейчас в Словакии продолжается политический кризис, после того, как две партии - SaS и "За народ", - заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки 2 млн доз российской вакцины "Спутник V", которая еще не получила разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Сообщалось, что Матович тайно принял решение о закупке российской вакцины, не поставив в известность ни партнеров по коалиции, ни президента страны.
- Руководительница партии "За народ" Вероника Ремишова требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи и неоднократно обвиняла Игоря Матовича в плохом руководстве в ситуации с пандемией.
- 11 марта Марек Крайчи решил уйти с должности.
- Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, и это вероятно приведет к досрочным выборам.