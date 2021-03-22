Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Словацкий премьер заявил, что готов уйти в отставку на фоне кризиса из-за "Спутника V"

Понедельник, 22 марта 2021, 07:15

Словацкий премьер-министр Игорь Матович заявил, что готов подать в отставку, чтобы положить конец политическому кризису в стране, связанному с закупкой российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление Матовича

Прямая речь Матовича: "Если партнеры по коалиции выполняют обязательства, которые они публично декларировали, и именно на этом основаны требования, я готов уйти с поста главы правительства и работать как один из его членов".

Детали: Условия отставки Матовича также включали сложение полномочий других должностных лиц, в том числе министра экономики страны Рихарда Сулика, который также возглавляет партию SaS.

В ответ на требования Матовича Сулик заявил, что не согласится с тем, чтобы он оставался министром в правительстве. По словам Сулика, не будет "соглашаться с такими предложениями, главным мотивом которых является, очевидно, его личная месть (Матовича)".

Что предшествовало: Раньше Сулик фактически объявил ультиматум: премьер должен подать в отставку, иначе Словакию ожидают досрочные выборы. Сообщалось, что в случае отставки премьера эту должность может занять другой представитель партии Матовича - OľaNO - например, действующий министр финансов Эдуард Хегер.

Знать больше: Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского "Спутника"

Знать больше: В шаге от реванша: какой может стать цена политического кризиса в Словакии

Предыстория:

  • Сейчас в Словакии продолжается политический кризис, после того, как две партии - SaS и "За народ", - заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки 2 млн доз российской вакцины "Спутник V", которая еще не получила разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Сообщалось, что Матович тайно принял решение о закупке российской вакцины, не поставив в известность ни партнеров по коалиции, ни президента страны.
  • Руководительница партии "За народ" Вероника Ремишова требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи и неоднократно обвиняла Игоря Матовича в плохом руководстве в ситуации с пандемией.
  • 11 марта Марек Крайчи решил уйти с должности.
  • Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, и это вероятно приведет к досрочным выборам.

Темы: Словакиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Словакия
Скандал с вакциной "Спутник" в Словакии: коалиционная партия требует отставки премьера
В Словакии главу Минздава временно заменит министр финансов
Глава словацкого МЗ ушел в отставку из-за российской вакцины
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...