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Уже 111 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти COVID 

Понеділок, 22 березня 2021, 09:23

У неділю 21 березня в Україні 2 715 людям ввели першу дозу вакцини CoviShield (AstraZeneca) проти COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я у Facebook та голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 

Деталі: Загалом із 24 лютого зроблено вже 111 025 щеплень: 111 024 особи отримали першу дозу з двох, завершила вакцинацію (отримала дві дози) – 1 особа.

 

Щеплення проводили 66 мобільних бригад із імунізації.

Із цього тижня почнуть працювати й стаціонарні пункти вакцинації, а Україна перейде до другого етапу вакцинації, залучивши до щеплень, зокрема, сімейних лікарів та осіб старше 80 років (з 29-30 березня).   

Станом на 21 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусздоров'яМОЗ


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