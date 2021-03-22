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Уже 111 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины против COVID

Понедельник, 22 марта 2021, 09:23

В воскресенье 21 марта в Украине 2 715 людям ввели первую дозу вакцины CoviShield (AstraZeneca) против COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook иглава МОЗ Максим Степанов на брифинге

Детали: В целом с 24 февраля сделано уже 111 025 прививок: 111 024 человека получили первую дозу из двух, а завершил вакцинацию (получил две дозы) – 1 человек.

 

Прививки делали 66 мобильных бригад по иммунизации.

С этой недели начнут работать стационарные пункты вакцинации, а Украина перейдет ко второму этапу вакцинации, привлекая к прививкам, в частности, семейных врачей и лиц старше 80 лет (с 29-30 марта).

По состоянию на 21 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 309 826 человек.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусздоровьеМинздрав


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