Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року – Мінфін

Понеділок, 22 березня 2021, 09:53
Фото КМДА

Першу ділянку метро на мікрорайон Троєщина у Києві можливо запустити до 2024 року.

Джерело: заступник міністра фінансів Олександр Кава в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім"

Пряма мова: "Якщо міська влада працюватиме, Мінфін їм допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль".

Деталі: Кава зазначив, що раніше головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Зараз, за ​​його словами, будівництво основної частини моста вже майже завершене, і міська влада має змогу починати будувати лівобережні і правобережні підходи до моста.

Заступник міністра фінансів підкреслив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро: "Суднобудівна" на Рибальському півострові; станція "Труханів острів" на однойменному острові і станція "Затока Десенка". 

 

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі ("Райдужна") і дві на правому – "Подільська" з пересадкою на нині діючу станцію імені Тараса Шевченка і "Глибочицька" або за іншим  варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".

Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Він також додав, що в Мінфіні "вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка".

Теми: МінфінКиївметро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Мінфін
Мінфін прозвітував про результати верифікації держвиплат
Мінфін продав держоблігацій на 5 мільярдів гривень
Мінфін продав держоблігацій на понад 11 мільярдів гривень
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...