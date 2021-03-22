Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року – Мінфін

Понеділок, 22 березня 2021, 08:53
Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року – Мінфін
Фото КМДА

Першу ділянку метро на мікрорайон Троєщина у Києві можливо запустити до 2024 року.

Джерело: заступник міністра фінансів Олександр Кава в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім"

Пряма мова: "Якщо міська влада працюватиме, Мінфін їм допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль".

Деталі: Кава зазначив, що раніше головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Зараз, за ​​його словами, будівництво основної частини моста вже майже завершене, і міська влада має змогу починати будувати лівобережні і правобережні підходи до моста.

Заступник міністра фінансів підкреслив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро: "Суднобудівна" на Рибальському півострові; станція "Труханів острів" на однойменному острові і станція "Затока Десенка". 

 

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі ("Райдужна") і дві на правому – "Подільська" з пересадкою на нині діючу станцію імені Тараса Шевченка і "Глибочицька" або за іншим  варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".

Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Він також додав, що в Мінфіні "вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка".

"Українська правда" у Threads

Теми: МінфінКиївметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Мінфін
Мінфін закликав визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування "Вагнера" з бюджету
Мінфін розмістив держоблігацій на 2,5 мільярда: ставка однієї з позицій знизилась
"Пеньюари" і податки на зібрані на дрони кошти: голова Мінфіну відреагував на звинувачення
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: