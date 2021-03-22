Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року – Мінфін

Першу ділянку метро на мікрорайон Троєщина у Києві можливо запустити до 2024 року.

Джерело: заступник міністра фінансів Олександр Кава в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім"

Пряма мова: "Якщо міська влада працюватиме, Мінфін їм допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль".

Деталі: Кава зазначив, що раніше головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Зараз, за ​​його словами, будівництво основної частини моста вже майже завершене, і міська влада має змогу починати будувати лівобережні і правобережні підходи до моста.

Заступник міністра фінансів підкреслив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро: "Суднобудівна" на Рибальському півострові; станція "Труханів острів" на однойменному острові і станція "Затока Десенка".

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі ("Райдужна") і дві на правому – "Подільська" з пересадкою на нині діючу станцію імені Тараса Шевченка і "Глибочицька" або за іншим варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".

Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Він також додав, що в Мінфіні "вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка".