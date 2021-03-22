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Метро на Троещину можно запустить до 2024 года – Минфин

Понедельник, 22 марта 2021, 08:53
Метро на Троещину можно запустить до 2024 года – Минфин
Фото КГГА

Первый участок метро на микрорайон Троещина в Киеве возможно запустить до 2024 года.

Источник: заместитель министра финансов Александр Кава в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом"

Прямая речь: "Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия".

Детали: Кава отметил, что раньше главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Сейчас, по его словам, строительство основной части моста уже почти закончено, и городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к мосту.

Заместитель министра финансов подчеркнул, что в конструкции моста уже построены три станции метро: "Судостроительная" на Рыбальском полуострове; станция "Труханов остров" на одноимённом острове и станция "Залив Десенка".

 

Первый пусковой участок предполагает ещё одну станцию на левом берегу ("Радужная") и две на правом –  "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко и "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".

Кава подчеркнул, что как замминистра финансов готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Он также добавил, что в Минфине "уже предварительно вели переговоры с заместителями Виталия Кличко".

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Темы: МинфинКиевметро
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