НАЗК викликає для пояснень нардепа і 5 керівників партій
Понеділок, 22 березня 2021, 12:51
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" нардепа і 5 керівників політичних партій.
Джерело: Пресслужба НАЗК
Деталі: Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК запрошують нардепа Максима Березіна.
Крім того, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень у НАЗК запрошуються такі представники політичних партій:
- Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");
- Сергій Гаркуша ("Рух нових сил Михайла Саакашвілі");
- Олег Авер’янов ("Радикальна партія Олега Ляшка");
- Микола Габер ("Патріотична партія України");
- Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів").
Передісторія:
- Національне агентство із запобігання корупції 8 лютого запросило до себе 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень пов’язаних із декларуванням.
- Національне агентство з питань запобігання корупції 15 лютого запрошувало 12 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
Українська правда