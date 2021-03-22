НАЗК викликає для пояснень нардепа і 5 керівників партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" нардепа і 5 керівників політичних партій.

Джерело: Пресслужба НАЗК

Деталі: Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК запрошують нардепа Максима Березіна.

Крім того, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень у НАЗК запрошуються такі представники політичних партій:

Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");

Сергій Гаркуша ("Рух нових сил Михайла Саакашвілі");

Олег Авер’янов ("Радикальна партія Олега Ляшка");

Микола Габер ("Патріотична партія України");

Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів").

Передісторія:

Національне агентство із запобігання корупції 8 лютого запросило до себе 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень пов’язаних із декларуванням.