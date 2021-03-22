Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК вызывает для объяснений нардепа и 5 руководителей партий

Понедельник, 22 марта 2021, 11:51
НАПК вызывает для объяснений нардепа и 5 руководителей партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" нардепа и 5 руководителей политических партий.

Источник: Пресс-служба НАПК

Детали: Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАПК приглашают нардепа Максима Березина.

Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений в НАПК приглашаются такие представители политических партий:

  • Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");
  • Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили");
  • Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");
  • Николай Габер ("Патриотическая партия Украины");
  • Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").

Предыстория:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции 8 февраля пригласило к себе 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции 15 февраля приглашало 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКпартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: