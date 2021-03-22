НАПК вызывает для объяснений нардепа и 5 руководителей партий
Понедельник, 22 марта 2021, 11:51
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" нардепа и 5 руководителей политических партий.
Источник: Пресс-служба НАПК
Детали: Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАПК приглашают нардепа Максима Березина.
Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений в НАПК приглашаются такие представители политических партий:
- Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");
- Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили");
- Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");
- Николай Габер ("Патриотическая партия Украины");
- Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").
Предыстория:
- Национальное агентство по предупреждению коррупции 8 февраля пригласило к себе 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.
- Национальное агентство по предупреждению коррупции 15 февраля приглашало 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Украинская правда