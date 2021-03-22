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НАПК вызывает для объяснений нардепа и 5 руководителей партий

Понедельник, 22 марта 2021, 12:51

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" нардепа и 5 руководителей политических партий.

Источник: Пресс-служба НАПК

Детали: Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАПК приглашают нардепа Максима Березина.

Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений в НАПК приглашаются такие представители политических партий:

  • Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");
  • Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили");
  • Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");
  • Николай Габер ("Патриотическая партия Украины");
  • Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").

Предыстория:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции 8 февраля пригласило к себе 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции 15 февраля приглашало 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Украинская правда
Темы: НАПКпартии


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