НАПК вызывает для объяснений нардепа и 5 руководителей партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" нардепа и 5 руководителей политических партий.

Источник: Пресс-служба НАПК

Детали: Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАПК приглашают нардепа Максима Березина.

Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений в НАПК приглашаются такие представители политических партий:

Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");

Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили");

Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");

Николай Габер ("Патриотическая партия Украины");

Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").

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