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Учасники акції протесту перекрили рух вулицею Грушевського в Києві

Понеділок, 22 березня 2021, 13:24

Через масову акцію у центрі Києва рух вулицею Грушевського обмежено в обох напрямках орієнтовно до 15:00.

Джерело: Патрульна поліція Києва в Telegram, "Укрінформ"

Дослівно поліція: "Рух вулицею Грушевського обмежено в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт — без обмежень.

Деталі: 22 березня у центрі Києва проходить акція підприємців, які вимагають дати їм можливість працювати під час посилення карантинних заходів.

Вона розпочалася на Майдані Незалежності, звідки учасники вирушили до КМДА, а потім - до Будинку уряду і Верховної Ради.

Що передувало: Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилено карантин через погіршення епідемічної ситуації.

Постійна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА оприлюднила повний перелік заборон.

Теми: Київакції


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