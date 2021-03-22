Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве

Понедельник, 22 марта 2021, 13:24

Из-за массовой акции в центре Киева движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00.

Источник: Патрульная полиция Киева в Telegram, "Укринформ"

Дословно полиция: "Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений".

Детали: 22 марта в центре Киева проходит акция предпринимателей, которые требуют дать им возможность работать во время усиления карантинных мероприятий.

Она началась на Майдане Незалежности, откуда участники отправились под КГГА, а затем - к Дому правительства и Верховной Рады.

Что было раньше: С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародовала полный перечень запретов.

Темы: Киевакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Киев
Министерства и органы власти в Киеве переводят на дистанционку
В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки
Киев – на 9-м месте в Украине по количеству воскресных случаев COVID
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...