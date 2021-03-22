Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве

Из-за массовой акции в центре Киева движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00.

Источник: Патрульная полиция Киева в Telegram, "Укринформ"

Дословно полиция: "Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений".

Детали: 22 марта в центре Киева проходит акция предпринимателей, которые требуют дать им возможность работать во время усиления карантинных мероприятий.

Она началась на Майдане Незалежности, откуда участники отправились под КГГА, а затем - к Дому правительства и Верховной Рады.

Что было раньше: С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародовала полный перечень запретов.