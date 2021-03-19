Київ оприлюднив повний перелік обмежень на час локдауну

Постійна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА оприлюднила повний перелік заборон, які діятимуть під час посиленого карантину з 20 березня до 9 квітня.

Джерело: протокол засідання комісії, оприлюднений на сайті КМДА

Деталі: Комісія заборонила:

проводити релігійні богослужіння, якщо не забезпечено наявності в споруді, приміщенні не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, в кількості більшій, ніж 50 % місць для сидіння (перевізник несе відповідальність за дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту);

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо). Дозволено робити доставку замовлень, замовлення на винос та діяльність закладів громадського харчування в аеропорту;

роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами (не більше одного покупця на 20 квадратних метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів);

приймання відвідувачів магазинами, які торгують непродовольчими товарами (реалізація зазначеної групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос);

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови дотримання карантинних заходів;

приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів);

роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків/павільйонів та ярмарків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю тощо.

Органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності пропонують за можливості перевести працівників на дистанційну роботу.

Районним органам влади доручили обмежити доступ відвідувачів до приміщень Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, приміщень ЦНАПів, за винятком виключних випадків, а також доступ споживачів до сервісних центрів "Центру комунального сервісу".

Що було раніше: Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві". Згідно з даними МОЗ, у "червоній" зоні заборонені перевезення пасажирів.

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