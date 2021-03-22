Переводити стрілки годинника чи ні: Кабмін веде комунікацію з нардепами і Брюсселем

Кабінет міністрів України веде комунікацію з народними депутатами і з представниками ЄС щодо можливого скасування переходу на літній час, який може відбутися 28 березня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформованого співрозмовника в уряді

Деталі: За словами джерела агентства, рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікується в середу.

Пряма мова: "З цього питання ще йде комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішене".

Передісторія: