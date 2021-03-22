Переводити стрілки годинника чи ні: Кабмін веде комунікацію з нардепами і Брюсселем
Понеділок, 22 березня 2021, 13:55
Кабінет міністрів України веде комунікацію з народними депутатами і з представниками ЄС щодо можливого скасування переходу на літній час, який може відбутися 28 березня.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформованого співрозмовника в уряді
Деталі: За словами джерела агентства, рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікується в середу.
Пряма мова: "З цього питання ще йде комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішене".
Передісторія:
- За постановою Кабміну, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня.
- Цього року ця дата припадає на 28-ме березня. Перевести стрілки на одну годину вперед мають в ніч з 27-го на 28-ме березня о 03:00.
- 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.