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Кінологи шукають вибухівку в урядовому кварталі

Понеділок, 22 березня 2021, 13:09
Кінологи шукають вибухівку в урядовому кварталі

У Києві кінологи шукають вибухівку в адміністративній будівлі, яка знаходиться на вулиці Михайла Грушевського.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій".

Деталі: За вказаною адресою виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

Правоохоронці перевіряють прилеглу територію та транспортні засоби, які знаходяться поряд.

Також намагаються встановити особу "мінера". Після перевірки правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.

Яку саме будівлю "замінували" не повідомляється, проте на вулиці Грушевського розташована Верховна Рада та Кабінет міністрів України. 

Нагадаємо: 

  • Кабмін пропонує працювати дистанційно, а Рада пішла на карантин до середини квітня через спалах коронавірусу у Києві.
  • Тим часом, 22 березня через масову акцію у центрі Києва рух вулицею Грушевського обмежено в обох напрямках орієнтовно до 15:00.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаКабінет міністрівполіціяКиїввибух
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