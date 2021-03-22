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Кинологи ищут взрывчатку в правительственном квартале

Понедельник, 22 марта 2021, 13:09
Кинологи ищут взрывчатку в правительственном квартале

В Киеве кинологи ищут взрывчатку в административном здании, которое находится на улице Михаила Грушевского.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство".

Детали: По указанному адресу выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Правоохранители проверяют прилегающую территорию и транспортные средства, которые находятся рядом.

Также пытаются установить личность "минера". После проверки правоохранители дадут событию правовую квалификацию.

Какое именно здание "заминировали" не сообщается, однако на улице Грушевского расположена Верховная Рада и Кабинет министров Украины.

Напомним:

  • Кабмин предлагает  работать дистанционно, а Рада ушла на карантин до середины апреля из-за вспышки коронавируса в Киеве.
  • Между тем, 22 марта из-за массовой акции в центре Киева движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаКабинет министровполицияКиеввзрыв
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