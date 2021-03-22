Кинологи ищут взрывчатку в правительственном квартале
В Киеве кинологи ищут взрывчатку в административном здании, которое находится на улице Михаила Грушевского.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Дословно: "На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство".
Детали: По указанному адресу выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.
Правоохранители проверяют прилегающую территорию и транспортные средства, которые находятся рядом.
Также пытаются установить личность "минера". После проверки правоохранители дадут событию правовую квалификацию.
Какое именно здание "заминировали" не сообщается, однако на улице Грушевского расположена Верховная Рада и Кабинет министров Украины.
Напомним:
- Кабмин предлагает работать дистанционно, а Рада ушла на карантин до середины апреля из-за вспышки коронавируса в Киеве.
- Между тем, 22 марта из-за массовой акции в центре Киева движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00.