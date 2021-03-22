Кинологи ищут взрывчатку в правительственном квартале

В Киеве кинологи ищут взрывчатку в административном здании, которое находится на улице Михаила Грушевского.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство".

Детали: По указанному адресу выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Правоохранители проверяют прилегающую территорию и транспортные средства, которые находятся рядом.

Также пытаются установить личность "минера". После проверки правоохранители дадут событию правовую квалификацию.

Какое именно здание "заминировали" не сообщается, однако на улице Грушевского расположена Верховная Рада и Кабинет министров Украины.

Напомним: