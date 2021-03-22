Понад 10 тисяч військових вакцинували проти COVID-19
Станом на 22 березня від COVID-19 вакцинували понад 10 400 військовослужбовців зі складу ООС, із них 884 – медичні працівники військових частин.
Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил, пресслужба Офісу президента
Дослівно пресцентр ООС: "За минулу добу в районі проведення ООС провакциновано було майже 1000 військовослужбовців, з них 46 – медичні працівники військових частин".
Деталі: Водночас на селекторній нараді у президента головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив дещо інші дані. За його словами, в українській армії вже вакцинували понад 13 тисяч осіб.
У медичній службі ООС наголосили, що ускладнень у військових після щеплень не було.
Військових зі складу ООС вакцинує 10 бригад медиків (у кожній по два лікарі, один з яких анестезіолог, та медична сестра).
Щеплення проводяться на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі військових мобільних госпіталів, цивільних лікарень, де знаходяться військові лікарсько-сестринські бригади, та медичних підрозділів військових частин.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу.
В ОПУ підкреслили, що після цього постановою Кабміну створять спеціальний компенсаційний фонд.
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Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні
Передісторія:
- Станом на 22 березня в Україні вакцинували від коронавірусу 111 025 людей. З них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.