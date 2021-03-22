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У Києві та трьох областях за неділю не зробили жодного щеплення

Понеділок, 22 березня 2021, 10:00
У Києві та трьох областях за неділю не зробили жодного щеплення
Фото КМДА

Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Дослівно: "2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні.

111 025 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа".

Деталі: При цьому зазначається, що найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій (770 щеплень), Житомирській (310), Київській (270 щеплень), Луганській (210) та Дніпропетровській (190) областях. 

 
Інфографіка моз

У Полтавській області вакцинували 130 людей, в Одеській – 120, у Рівненській – 100, у Черкаській та Чернівецькій по 70, в Тернопільській – 60, в Івано-Франківській – 55, у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській по 50, у Закарпатській, Миколаївській та Херсонській по 30 та у Харківській області – 20.

За даними МОЗ, щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціяКиївЛьвівщина
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