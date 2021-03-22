У Києві та трьох областях за неділю не зробили жодного щеплення
Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook
Дослівно: "2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні.
111 025 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа".
Деталі: При цьому зазначається, що найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій (770 щеплень), Житомирській (310), Київській (270 щеплень), Луганській (210) та Дніпропетровській (190) областях.
У Полтавській області вакцинували 130 людей, в Одеській – 120, у Рівненській – 100, у Черкаській та Чернівецькій по 70, в Тернопільській – 60, в Івано-Франківській – 55, у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській по 50, у Закарпатській, Миколаївській та Херсонській по 30 та у Харківській області – 20.
За даними МОЗ, щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації.
Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"
Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Передісторія:
- Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилили карантин через погіршення епідемічної ситуації. Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.
- На території Харківської області посилили карантинні обмеження з 18 березня, на Львівщині та у Львові з 19 березня, а на Київщині – з 21 березня до 9 квітня.