Более 10 тысяч военных вакцинировали против COVID-19

По состоянию на 22 марта от COVID-19 вакцинировали более 10 400 военнослужащих из состава ООС, из них 884 – медицинские работники воинских частей.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил, пресс-служба Офиса президента

Дословно пресс-центр ООС: "За прошедшие сутки в районе проведения ООС провакцинировали почти 1000 военнослужащих, из них 46 – медицинские работники воинских частей".

Детали: В то же время на селекторном совещании у президента главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил несколько иные данные. По его словам, в украинской армии уже вакцинировали более 13 000 человек.

В медицинской службе ООС отметили, что осложнений у военных после прививок не было.

Военных из состава ООС вакцинирует 10 бригад медиков (в каждой по два врача, один из которых анестезиолог, и медицинская сестра).

Прививки проводятся во временных пунктах прививок, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где находятся военные врачебно-сестринские бригады, и медицинских подразделений воинских частей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса.

В ОПУ подчеркнули, что после этого постановлением Кабмина создадут специальный компенсационный фонд.

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