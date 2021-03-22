Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Более 10 тысяч военных вакцинировали против COVID-19

Понедельник, 22 марта 2021, 14:25
Фото ООС c Facebook

По состоянию на 22 марта от COVID-19 вакцинировали более 10 400 военнослужащих из состава ООС, из них 884 – медицинские работники воинских частей.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил, пресс-служба Офиса президента

Дословно пресс-центр ООС: "За прошедшие сутки в районе проведения ООС провакцинировали почти 1000 военнослужащих, из них 46 – медицинские работники воинских частей".

Детали: В то же время на селекторном совещании у президента главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил несколько иные данные. По его словам, в украинской армии уже вакцинировали более 13 000 человек.

В медицинской службе ООС отметили, что осложнений у военных после прививок не было.

Военных из состава ООС вакцинирует 10 бригад медиков (в каждой по два врача, один из которых анестезиолог, и медицинская сестра).

Прививки проводятся во временных пунктах прививок, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где находятся военные врачебно-сестринские бригады, и медицинских подразделений воинских частей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса.

В ОПУ подчеркнули, что после этого постановлением Кабмина создадут специальный компенсационный фонд.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ООСвакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб украинский военный
Оккупанты в Донбассе обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
На Донбассе погиб боец ООС
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...