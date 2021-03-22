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ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв"

Понеділок, 22 березня 2021, 14:10
ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за чистки геїв

Європейський союз ввів санкції проти віцепрем’єра Чечні та неофіційного охоронця Кадирова Абузайда Вісмурадова і колишнього глави поліції Аргуна Аюба Катаєва через переслідування ЛГБТ у Чечні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про запровадження санкцій у понеділок схвалили глави МЗС ЄС, згодом воно було опубліковане в Офіційному журналі ЄС – це означає, що санкції набули чинності.

Санкції запроваджені за новим механізмом ЄС, який карає порушників прав людини. Донині цей механізм застосовувався тільки один раз, що покарати чотирьох росіян у зв’язку з ситуацією довкола російського опозиціонера Алексєя Навального.

Санкції передбачають візові заборони і заморожування активів. У санкційному списку загалом 11 порушників прав людини та 4 організацій з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії.

ЄС пояснив, що Вісмурадов очолював спеціальний загін швидкого реагування "Терек" з 2012 року. На цій посаді він особисто контролював широкомасштабні та систематичні переслідування представників ЛГБТІ в Чечні. Із тих же причин санкції запроваджені проти Аюба Катаєва, ексглави поліції чеченського міста Аргун.

Санкції проти чотирьох осіб і однієї організації з Китаю ввели за порушення прав людини в провінції Синьцзян.

Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄСсанкціїЛГБТ
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