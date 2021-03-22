Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев"

Понедельник, 22 марта 2021, 15:10

Европейский союз ввел санкции против вице-премьера Чечни и неофициального охранника Кадырова Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева из-за преследования ЛГБТ в Чечне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о введении санкций в понедельник одобрили главы МИД ЕС, впоследствии оно было опубликовано в Официальном журнале ЕС - это значит, что санкции вступили в силу.

Санкции введены по новому механизму ЕС, который наказывает нарушителей прав человека. До этот механизм применялся только один раз, чтоб наказать четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание активов. В санкционный список вошли всего 11 нарушителей прав человека и 4 организаций из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии.

ЕС объяснил, что Висмурадов возглавлял специальный отряд быстрого реагирования "Терек" с 2012 года. На этой должности он лично контролировал широкомасштабные и систематические преследования представителей ЛГБТ в Чечне. По тем же причинам санкции введены против Аюба Катаева, ексглавы полиции чеченского города Аргун.

Санкции против четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушение прав человека в провинции Синьцзян.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму

Темы: РосcияЕСсанкцииЛГБТ


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Росcия
Шмыгаль согласен с Байденом: Путин - убийца
Разговор Байдена и Путина в понедельник не планируется – Кремль
В США россиянина и македонца приговорили к 5-10 годам тюрьмы за киберпреступления
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...