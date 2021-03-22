ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев"

Европейский союз ввел санкции против вице-премьера Чечни и неофициального охранника Кадырова Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева из-за преследования ЛГБТ в Чечне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о введении санкций в понедельник одобрили главы МИД ЕС, впоследствии оно было опубликовано в Официальном журнале ЕС - это значит, что санкции вступили в силу.

Санкции введены по новому механизму ЕС, который наказывает нарушителей прав человека. До этот механизм применялся только один раз, чтоб наказать четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание активов. В санкционный список вошли всего 11 нарушителей прав человека и 4 организаций из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии.

ЕС объяснил, что Висмурадов возглавлял специальный отряд быстрого реагирования "Терек" с 2012 года. На этой должности он лично контролировал широкомасштабные и систематические преследования представителей ЛГБТ в Чечне. По тем же причинам санкции введены против Аюба Катаева, ексглавы полиции чеченского города Аргун.

Санкции против четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушение прав человека в провинции Синьцзян.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму