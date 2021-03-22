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Генсек НАТО: Росія продовжує демонструвати агресивну поведінку за кордоном

Понеділок, 22 березня 2021, 16:02

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відмовляється від агресивних дій за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек сказав напередодні міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Росія продовжує придушувати мирних дисидентів вдома, і демонструвати агресивну поведінку за кордоном. У тому числі з кібератаками та спробами втручатися у наші вибори та підривати наші демократії", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс продовжує дотримуватися двостороннього підходу до Росії: сильне стримування та захист у поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу.

"У тому числі з таких питань, як контроль над озброєннями. Усі союзники привітали нещодавнє рішення продовжити Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це важливий початок. Але нам потрібно ще більше посилити міжнародний контроль над озброєннями", - додав генсек.

Нагадаємо, 3 лютого набула чинності Угода РФ і США про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Адміністрація Джо Байдена раніше запропонувала Росії п'ятирічне продовження дії договору, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

Теми: НАТО


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