Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Генсек НАТО: Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение за рубежом

Понедельник, 22 марта 2021, 16:02

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отказывается от агрессивных действий за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек сказал накануне министерской встречи в Брюсселе.

"Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и демонстрировать агрессивное поведение за рубежом. В том числе с кибератаками и попытками вмешиваться в наши выборы и подрывать наши демократии", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс продолжает придерживаться двустороннего подхода к России: сильное сдерживание и защита в сочетании с открытостью к содержательному диалогу.

"В том числе по таким вопросам, как контроль над вооружениями. Все союзники приветствовали недавнее решение продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важное начало. Но нам нужно еще больше усилить международный контроль над вооружениями", - добавил генсек.

Напомним, 3 февраля вступило в силу Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Администрация Джо Байдена ранее предложила России пятилетнее продление действия договора, ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

Темы: НАТО


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоФасад Офиса президента начали отмывать от граффити

ФотоКанализационный люк влетел в машину и убил ребенка во Львове

В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро

Путин назвал странным заявление, что Евросоюзу "Спутник" не нужен

фотоСторонники Стерненка готовят новую акцию на Банковой

В Украине изменился порядок прекращения работы транспорта в красных зонах

Все новости...
НАТО
ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море
Почему государство должно урегулировать вопросы военного капелланства?
Авиация НАТО провела учения вблизи Одессы
Последние новости
18:01
"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков
18:00
фото, видеоТеатралы в Харькове скандировали под ОГА: "Где мои 16 тыщ"
17:59
Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном режиме
17:39
Гривня стабильна на закрытии межбанка
17:34
"Стены сдачи не дают": Разумков о событиях на Банковой
17:19
фото, видеоФасад Офиса президента начали отмывать от граффити
17:15
Шпионский скандал: Болгария высылает двух российских дипломатов
17:03
ФотоКанализационный люк влетел в машину и убил ребенка во Львове
16:51
В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро
16:33
Украина рассматривает поставки водорода через газопровод "Дружба" в Европу
Все новости...