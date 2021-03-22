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Генсек НАТО: Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение за рубежом

Понедельник, 22 марта 2021, 15:02
Генсек НАТО: Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение за рубежом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отказывается от агрессивных действий за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек сказал накануне министерской встречи в Брюсселе.

"Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и демонстрировать агрессивное поведение за рубежом. В том числе с кибератаками и попытками вмешиваться в наши выборы и подрывать наши демократии", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс продолжает придерживаться двустороннего подхода к России: сильное сдерживание и защита в сочетании с открытостью к содержательному диалогу.

"В том числе по таким вопросам, как контроль над вооружениями. Все союзники приветствовали недавнее решение продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важное начало. Но нам нужно еще больше усилить международный контроль над вооружениями", - добавил генсек.

Напомним, 3 февраля вступило в силу Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Администрация Джо Байдена ранее предложила России пятилетнее продление действия договора, ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

Темы: НАТО
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