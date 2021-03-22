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У Києві не зупинятимуть громадський транспорт і метро

Понеділок, 22 березня 2021, 15:51
У Києві не зупинятимуть громадський транспорт і метро

У Києві під час жорсткого карантину курсуватиме транспорт, але з посиленими протиепідемічними нормами і заповненістю у 50% місць.

Джерело: Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту".

Деталі: На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену.

Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Передісторія:

  • Станом на 22 березня Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ є "червоними" зонами за показниками поширення коронавірусу.
  • 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.

Українська правда

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Теми: Київтранспорткарантин
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