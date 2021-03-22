У Києві не зупинятимуть громадський транспорт і метро

У Києві під час жорсткого карантину курсуватиме транспорт, але з посиленими протиепідемічними нормами і заповненістю у 50% місць.

Джерело: Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту".

Деталі: На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену.

Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Передісторія: