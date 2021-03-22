"Червоних" зон по Україні уже 8: до списку потрапила Сумщина

Станом на 22 березня в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Тепер у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та столиця Київ.

У "помаранчевій" зоні опинилися 11 регіонів – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решта областей залишаються у "жовтій" зоні карантину.

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

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