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"Червоних" зон по Україні уже 8: до списку потрапила Сумщина

Понеділок, 22 березня 2021, 10:17
Червоних зон по Україні уже 8: до списку потрапила Сумщина

Станом на 22 березня в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Тепер у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та столиця Київ.

У "помаранчевій" зоні опинилися 11 регіонів –  Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решта областей залишаються у "жовтій" зоні карантину.

 

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Нагадаємо:

  • 20 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановили у на території міста Києва та на Одещині.
  • Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення з цього питання буде прийняте 22 березня.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019карантинУкраїна
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