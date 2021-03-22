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В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро

Понедельник, 22 марта 2021, 15:51
В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро

В Киеве во время жесткого карантина будет курсировать транспорт, но с усиленными санитарными нормами и наполненностью 50% мест.

Источник: Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений в работе общественного транспорта".

Детали: На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена.

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

Предыстория:

  • 22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности Covid-19.
  • По состоянию на 22 марта Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев являются "красными" зонами по показателям распространения коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорткарантин
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