В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро

В Киеве во время жесткого карантина будет курсировать транспорт, но с усиленными санитарными нормами и наполненностью 50% мест.

Источник: Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений в работе общественного транспорта".

Детали: На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена.

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

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