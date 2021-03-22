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Бойовики 5 разів порушили "тишу", ЗСУ стріляли у відповідь

Понеділок, 22 березня 2021, 18:15
Бойовики 5 разів порушили тишу, ЗСУ стріляли у відповідь

Від початку доби 22 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

А неподалік Богданівки, окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що юойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, а на обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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