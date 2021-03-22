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Боевики 5 раз нарушили "тишину", ВСУ стреляли в ответ

Понедельник, 22 марта 2021, 19:15

С начала суток 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

А неподалеку Богдановки, оккупанты обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, а на обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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