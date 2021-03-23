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США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин

Вівторок, 23 березня 2021, 00:55
Табори "перевиховання" уйгурів

Європейський Союз, Велика Британія, США та Канада запровадили паралельні санкції проти високопосадовців Китаю через порушення прав уйгурів.

Джерело: The Guardian

Деталі: Синхронні санкції - перший випадок за три десятиліття, коли країни одночасно покарали Китай за порушення прав людини. 

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, поводження із уйгурами є "найбільш масовим утримуванням етнічної та релігійної групи з часів Другої світової війни". Дипломат додав, що докази порушення прав меншини є зрозумілими. 

Санкції включатимуть заборону на поїздки та заморозку активів для чотирьох топ-чиновників Пекіну. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен, як і його попередник Майк Помпео, назвав геноцидом політику Китаю щодо уйгурської меншини. 

У відповідь Пекін також застосував обмеження проти членів Європейського парламенту, дипломатів та аналітичних центрів Європи. Йдеться про 10 осіб з ЄС та чотири аналітичні центри.  У Китаї вважають, що Захід має "припинити читати лекції іншим про права людини та втручатись у їхні внутрішні справи". 

За даними правозахисників, щонайменше 1 мільйон уйгурів утримуються у таборах "перевиховання" у Сіньцзяні. 

Нагадаємо: 

  • Ще у вересні 2020 року повідомлялось, що влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Українська правда
Теми: санкціїКитайправа людини


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