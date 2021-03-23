США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин

Європейський Союз, Велика Британія, США та Канада запровадили паралельні санкції проти високопосадовців Китаю через порушення прав уйгурів.

Джерело: The Guardian

Деталі: Синхронні санкції - перший випадок за три десятиліття, коли країни одночасно покарали Китай за порушення прав людини.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, поводження із уйгурами є "найбільш масовим утримуванням етнічної та релігійної групи з часів Другої світової війни". Дипломат додав, що докази порушення прав меншини є зрозумілими.

Санкції включатимуть заборону на поїздки та заморозку активів для чотирьох топ-чиновників Пекіну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, як і його попередник Майк Помпео, назвав геноцидом політику Китаю щодо уйгурської меншини.

У відповідь Пекін також застосував обмеження проти членів Європейського парламенту, дипломатів та аналітичних центрів Європи. Йдеться про 10 осіб з ЄС та чотири аналітичні центри. У Китаї вважають, що Захід має "припинити читати лекції іншим про права людини та втручатись у їхні внутрішні справи".

За даними правозахисників, щонайменше 1 мільйон уйгурів утримуються у таборах "перевиховання" у Сіньцзяні.

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