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США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин

Понеділок, 22 березня 2021, 23:55
США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин
Табори "перевиховання" уйгурів

Європейський Союз, Велика Британія, США та Канада запровадили паралельні санкції проти високопосадовців Китаю через порушення прав уйгурів.

Джерело: The Guardian

Деталі: Синхронні санкції - перший випадок за три десятиліття, коли країни одночасно покарали Китай за порушення прав людини. 

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, поводження із уйгурами є "найбільш масовим утримуванням етнічної та релігійної групи з часів Другої світової війни". Дипломат додав, що докази порушення прав меншини є зрозумілими. 

Санкції включатимуть заборону на поїздки та заморозку активів для чотирьох топ-чиновників Пекіну. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен, як і його попередник Майк Помпео, назвав геноцидом політику Китаю щодо уйгурської меншини. 

У відповідь Пекін також застосував обмеження проти членів Європейського парламенту, дипломатів та аналітичних центрів Європи. Йдеться про 10 осіб з ЄС та чотири аналітичні центри.  У Китаї вважають, що Захід має "припинити читати лекції іншим про права людини та втручатись у їхні внутрішні справи". 

За даними правозахисників, щонайменше 1 мільйон уйгурів утримуються у таборах "перевиховання" у Сіньцзяні. 

Нагадаємо: 

  • Ще у вересні 2020 року повідомлялось, що влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Українська правда

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Теми: санкціїКитайправа людини
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