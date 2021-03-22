США, Канада и ЕС ввели санкции против Китая за нарушение прав меньшинств
Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели параллельные санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров.
Источник: The Guardian
Детали: Синхронные санкции - первый случай за три десятилетия, когда страны одновременно наказали Китай за нарушение прав человека.
По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, обращение с уйгурами является "самым массовым удержанием этнической и религиозной группы со времен Второй мировой войны". Дипломат добавил, что доказательства нарушения прав меньшинства ясны.
Санкции будут включать запрет на поездки и заморозку активов для четырех топ-чиновников Пекина.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и его предшественник Майк Помпео, назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгурского меньшинства.
В ответ Пекин также применил ограничения против членов Европейского парламента, дипломатов и аналитических центров Европы. Речь идет о 10 лицах с ЕС и четырех аналитические центры. В Китае считают, что Запад должен "прекратить читать лекции другим о правах человека и вмешиваться в их внутренние дела".
По данным правозащитников, по меньшей мере 1 миллион уйгуров содержатся в лагерях "перевоспитание" в Синьцзяне.
Напомним:
- В сентябре прошлого года сообщалось, что власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.
- Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.
- Достаточно долгое время этническая группа дискриминируется со стороны официальных властей с целью их ассимиляции. Среди "популярных" мероприятий для этого используются так называемые лагеря "перевоспитания". Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.