США, Канада и ЕС ввели санкции против Китая за нарушение прав меньшинств

Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели параллельные санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров.

Источник: The Guardian

Детали: Синхронные санкции - первый случай за три десятилетия, когда страны одновременно наказали Китай за нарушение прав человека.

По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, обращение с уйгурами является "самым массовым удержанием этнической и религиозной группы со времен Второй мировой войны". Дипломат добавил, что доказательства нарушения прав меньшинства ясны.

Санкции будут включать запрет на поездки и заморозку активов для четырех топ-чиновников Пекина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и его предшественник Майк Помпео, назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгурского меньшинства.

В ответ Пекин также применил ограничения против членов Европейского парламента, дипломатов и аналитических центров Европы. Речь идет о 10 лицах с ЕС и четырех аналитические центры. В Китае считают, что Запад должен "прекратить читать лекции другим о правах человека и вмешиваться в их внутренние дела".

По данным правозащитников, по меньшей мере 1 миллион уйгуров содержатся в лагерях "перевоспитание" в Синьцзяне.

Напомним: