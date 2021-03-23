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Пандемія: Україна на 6 позиції серед країн Європи за кількістю нових хворих

Вівторок, 23 березня 2021, 04:37
Пандемія: Україна на 6 позиції серед країн Європи за кількістю нових хворих

За минулу добу у світі зафіксували 405 372 випадки коронавірусу, Україна опинилась на 6 позиції серед країн Європи за добовим приростом хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Так, у Бразилії виявили 53 386 хворих, у США - 45 748, в Індії - 40 611. Польща та Франція підтвердили близько 15 тисяч нових випадків. 

З-поміж країн світу за кількістю нових випадків Україна опинилась на 13 місці: між Іраном та Філіпінами. Серед європейських країн наша держава тримає 6 місце, залишаюсь у списку між Німеччиною та Нідерландами. 

 

Окрім того, за минулу добу від коронавірусу загинули 7038 хворих. Найбільше летальних випадків констатували у Бразилії та США. 

Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 734 тисяч осіб. Кількість тих, хто подолав хворобу перевищила 100 мільйонів. Активними залишаються понад 21 мільйон випадків захворювання. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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