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Пандемия: Украина на 6 позиции среди стран Европы по количеству новых больных

Вторник, 23 марта 2021, 04:37
Пандемия: Украина на 6 позиции среди стран Европы по количеству новых больных

За минувшие сутки в мире зафиксировали 405 372 случая коронавируса, Украина оказалась на 6 позиции среди стран Европы по суточному приросту больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Так, в Бразилии обнаружили 53 386 больных, в США - 45 748, в Индии - 40 611. Польша и Франция подтвердили около 15 тысяч новых случаев.

Среди стран мира по количеству новых случаев Украина оказалась на 13 месте: между Ираном и Филиппинами. Среди европейских стран наше государство держит 6 место, оставаясь в списке между Германией и Нидерландами.

 

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса погибли 7038 больных. Больше всего летальных случаев констатировали в Бразилии и США.

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 734 тысяч человек. Количество тех, кто преодолел болезнь превысила 100 миллионов. Активными остаются более 21 миллиона случаев заболевания.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус
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