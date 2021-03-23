Пандемия: Украина на 6 позиции среди стран Европы по количеству новых больных
За минувшие сутки в мире зафиксировали 405 372 случая коронавируса, Украина оказалась на 6 позиции среди стран Европы по суточному приросту больных.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Так, в Бразилии обнаружили 53 386 больных, в США - 45 748, в Индии - 40 611. Польша и Франция подтвердили около 15 тысяч новых случаев.
Среди стран мира по количеству новых случаев Украина оказалась на 13 месте: между Ираном и Филиппинами. Среди европейских стран наше государство держит 6 место, оставаясь в списке между Германией и Нидерландами.
Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса погибли 7038 больных. Больше всего летальных случаев констатировали в Бразилии и США.
В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 734 тысяч человек. Количество тех, кто преодолел болезнь превысила 100 миллионов. Активными остаются более 21 миллиона случаев заболевания.
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Напомним:
- За воскресенье 21 марта в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили тестом у 7 893 человек, госпитализировали 3 026 человек, летальных случаев – 157, выздоровлений – 2 993.