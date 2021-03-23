У Дніпрі посилили карантин
З 25 березня через COVID-19 Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження у місті.
Джерело: Facebook-сторінка міського голови Бориса Філатова
Пряма мова: "Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом.
І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це.
На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я".
Деталі: За його словами, влада Дніпра постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.
Філатов додав, що вірус став агресивнішим, а в місті фіксують дуже багато летальних випадків.
Нагадаємо:
- За майже рік з часу появи в Україні коронавірусу у Дніпропетровській області виявили майже 84 тисячі випадків коронавірусу, одужали - більше 72 тисяч, померли - понад 2 тисячі хворих.
- Наразі область знаходиться у "помаранчевій" зоні. Там за минулу добу зафіксували 455 нових хворих.
- Зараз в COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів - найбільше за час пандемії.