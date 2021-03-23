У Дніпрі посилили карантин

З 25 березня через COVID-19 Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження у місті.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Бориса Філатова

Пряма мова: "Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом.

І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це.

На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я".

Деталі: За його словами, влада Дніпра постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.

Філатов додав, що вірус став агресивнішим, а в місті фіксують дуже багато летальних випадків.

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