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У Дніпрі посилили карантин

Вівторок, 23 березня 2021, 11:24

З 25 березня через COVID-19 Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження у місті.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Бориса Філатова

Пряма мова: "Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом.

І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це.

На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я".

Деталі: За його словами, влада Дніпра постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.

Філатов додав, що вірус став агресивнішим, а в місті фіксують дуже багато летальних випадків.

Нагадаємо: 

  • За майже рік з часу появи в Україні коронавірусу у Дніпропетровській області виявили майже 84 тисячі випадків коронавірусу, одужали - більше 72 тисяч, померли - понад 2 тисячі хворих. 
  • Наразі область знаходиться у "помаранчевій" зоні. Там за минулу добу зафіксували 455 нових хворих.
  • Зараз в COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів - найбільше за час пандемії.

Українська правда
Теми: Дніпрокарантинкоронавірус


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