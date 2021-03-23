В Днепре усилили карантин

С 25 марта из-за COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения в городе.

Источник: Facebook-страница городского головы Бориса Филатова

Прямая речь: "Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время.

И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это.

В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения".

Детали: По его словам, власти Днепра постараются сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и продумывают механизм компенсации из местного бюджета.

Филатов добавил, что вирус стал более агрессивным, а в городе фиксируют очень много летальных исходов.

Напомним: