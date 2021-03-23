Від 2 до 12 років тюрми: у ВР внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками
Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника.
Джерело: Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Facebook
Пряма мова голови Комітету Михайла Радуцького: "Наразі в Україні у нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта. При цьому, від початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників "швидкої" стає все більше".
Деталі: Згідно із законопроєктом, погроза вбивством каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років, тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.
Передісторія:
- У Києві на початку травня 2020 року двічі нападали на працівників медичних установ, зловмисників піймали по гарячих слідах, їм повідомили про підозру, троє – уже арештовані.