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Від 2 до 12 років тюрми: у ВР внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками

Вівторок, 23 березня 2021, 12:14

Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника.

Джерело: Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Facebook

Пряма мова голови Комітету Михайла Радуцького: "Наразі в Україні у нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта. При цьому, від початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників "швидкої" стає все більше".

Деталі: Згідно із законопроєктом, погроза вбивством каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років, тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.

Передісторія:

  • У Києві на початку травня 2020 року двічі нападали на працівників медичних установ, зловмисників піймали по гарячих слідах, їм повідомили про підозру, троє – уже арештовані.

Теми: Верховна Радамедицинакримінал


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